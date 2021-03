BMW dévoile les motorisations et les prix de son iX

BMW nous dévoile aujourd’hui les deux motorisations de son iX 100% électrique, ainsi que leur prix respectif. Les deux versions arriveront sur le marché pour la fin de l’année 2021.

Pour le haut de gamme, nommé iX xDrive50, l’architecture repose autour de deux moteurs, placés sur les essieux. De quoi lui permettre de développer une puissance de 500 chevaux, avec un 0 à 100 km/h sous les 5 secondes à la clé. Le iX xDrive40 reprend le même concept mais se contente pour sa part de 300 chevaux. Aussi, la recharge peut grimper à 200 kW sur le haut de gamme, et plafonne à 150 kW pour le xDrive 40. Avec la puissance maximale, les deux SUV peuvent ainsi récupérer entre 120 et 90 kilomètres d’autonomie en dix minutes de charge. En terme d’autonomie, le iX xDrive50 annonce plus de 600 kilomètres, contre environ 400 pour l’autre motorisation.

Le BMW iX est également le premier modèle de la marque à embarquer le système d’info-divertissement BMW de huitième génération. Il se caractérise en outre par une interface simplifiée et nettement améliorée en terme de connectivité. A ce sujet, pour accélérer toutes les communications, le véhicule est livré avec une compatibilité 5G.

Comme annoncé lors de la première présentation, l’intérieur profitera d’une approche minimaliste, articulée autour de matériaux recyclés ou issus de productions répondant à des labels écologiques. En Belgique, le iX xDrive40 débutera à un prix de 81.200€ TTC. Pour le modèle supérieur, il faudra débourser au minimum 97.250, toutes taxes comprises.