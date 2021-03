Alpina présente la B8 Gran Coupé avec 612 chevaux

Alpina vient de présenter sa nouvelle B8, reposant sur la BMW Série 8 Gran Coupé. Comme à son habitude, elle s’approche des performances de son équivalent BMW M, tout en améliorant sa touche luxueuse, tant appréciée.

Sans grande surprise, cette nouvelle B8 récupère donc le V8 4,4l bi-turbo de la BMW M850i. Grâce à quelques améliorations mécaniques et électroniques, sa puissance atteint 612 chevaux et un couple de 800 Nm, disponible entre 2000 et 5000 tours/minute. La transmission xDrive, fournie de série, permet à l’engin d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes. La vitesse de pointe dépasse quant à elle les 320 km/h. La GT est fournie avec une boîte automatique ZF à huit rapports, profitant néanmoins d’un étagement revu.

Côté amortissement, la suspension d’origine a été supprimée, au profit d’amortisseurs plus rigides, fournis par Eibach. Alpina annonce également quelques modifications au niveau de la gestion de la puissance sur la transmission intégrale et des réglages revus pour les quatre roues directrices.

Visuellement, cette Alpina B8 Gran Coupé reprend les codes de la marque, avec un bouclier avant spécifique, des énormes jantes de 21 pouces et des coloris dédiés, comme ce magnifique vert. A l’intérieur, la B8 Gran Coupé reçoit une nouvelle sellerie plus soignée et une plaque d’identification.