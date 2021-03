Bentley Continental GT Speed : un W12 de 650 chevaux sous le capot

Bentley a présenté la version Speed de sa dernière Continental GT. Elle a pour but de repousser les limites de son W12, fourni de série sur cette version. Grâce à quelques optimisations, le W12 de 6 litres développe une puissance titanesque de 650 chevaux, pour 900 Nm de couple. De quoi permettre à cette grosse GT d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes.

Outre son niveau de puissance, la Continental GT Speed reçoit un nouveau différentiel arrière électronique et une direction arrière améliorée, pour un toucher de route plus efficace. Issu d’une nouvelle technologie, ce différentiel est annoncé par Bentley comme un excellent moyen de stabiliser la caisse en virages et de réduire le temps de réponse à l’accélérateur. Du côté des suspensions, le constructeur récupère le système pneumatique de la Continental classique, en prenant soin d’y apporter un peu plus de rigidité.

Pour la boîte de vitesses, à huit rapports et double embrayage, elle offre des passages deux fois plus rapides que sur une « simple » Continental GT.

Visuellement, le coupé se distingue avec l’apparition d’éléments en fibre de carbone, de freins carbone-céramique et d’énormes jantes de 22 pouces. A son bord, le constructeur a réalisé un très joli mélange de cuir et d’Alcantara, en précisant que 15 teintes permettent de pousser les personnalisations encore plus loin.