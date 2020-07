Bentley met à jour son Bentayga

Afin de se remettre au niveau de ses confrères, le Bentayga de Bentley vient de s’offrir une mise à jour visuelle et technologique. Bien que cette dernière soit très subtile, nous notons l’apparition de boucliers au look légèrement repensé et de nouvelles optiques avant/arrière.

Ce face-lift permet donc au SUV de se rapprocher du look des dernières Continental GT et Flying Spur. Il faut entrer à son bord pour constater de réels changements. A commencer par le système multimédia, désormais pourvu d’un écran de 10,9 pouces et intégrant une surcouche plus connectée que jamais. Pour la première fois, l’Apple CarPlay sans fil fait son apparition sur le modèle dans la dotation de série. Dans le même temps, les ports USB sont remplacés par des USB-C et une zone de recharge sans fil fait son apparition dans la console centrale. Enfin, un cockpit virtuel vient compléter la liste des nouveautés.

Pour son lancement, le Bentayga face-lift débarque sur le marché avec un V8 4.0l bi-turbo délivrant 550 chevaux pour 770 Nm de couple. Il sera épaulé dans le courant de l’année par un W12 plug-in hybride.