Vidéo : Une Audi R8 Green Hell rugit dans la forêt

L’an dernier, Audi annonçait l’arrivée d’une version hommage du Nürburgring, nommée « Green Hell ». Limitée à 50 exemplaires au monde, elle se distingue par quatre teintes spécifiques proposées et des éléments noirs mats au niveau des entrées d’air latérales, du capot, des rétroviseurs et du diffuseur arrière. Le look agressif est renforcé par des bandes rouges disposées autour des jantes, du diffuseur et et des étriers de frein.

Sur cette version, le V10 5,2l atmosphérique développe une généreuse puissance de 620 chevaux, répartie sur les quatre roues via une transmission Quattro. Avec une telle fiche technique, le coupé allemand est en mesure d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,1 secondes et d’atteindre 331 km/h.

Il y a quelques jours, un vidéaste actif sur YouTube a réalisé plusieurs plans sur route ouverte afin de nous permettre de visualiser les accélérations de cette R8 et de profiter de la bande son du V10, tout simplement magique. Pour rappel, la seconde génération de l’Audi R8 a été présentée en 2015 et liftée en 2018. Alors que la carrière du modèle touchera bientôt à sa fin, rien ne permet d’affirmer qu’une remplaçante sera présentée. Tout comme sa petite soeur, la TT, l’avenir de la R8 est plus qu’incertain, à une époque où les constructeurs tentent de réaliser de grosses économies pour le passage au tout électrique. Si future version il y a, une chose est toutefois presque certaines : le V10 ne sera plus de la partie, pour notre plus grand regret.