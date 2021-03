La future BMW M2 est déjà de sortie (photos)

Si la Série 2 Gran Coupé chez BMW hérite déjà de la plateforme de la Série 1 avec la traction et moteur transversal, le prochain modèle coupé de la marque aura toujours droit à la propulsion et à six cylindres sous le capot pour les plus grosses versions. En effet, la future BMW Série 2 Coupé reposera sur la plateforme de la Série 3.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la future BMW M2 Coupé effectue des tests dynamiques sur le Nürburgring. Si nous ne disposons pas des droits pour vous partager ces photos, une vidéo permet très clairement de distinguer la future M2, reconnaissable avec ses ailes body-buildées, ses jantes « 666 » et ses classiques quadruples sorties d’échappement.

S’il est encore très difficile de voir à quoi ressemblera la future M2, certaines précisions concernant sa motorisation sont déjà presque garanties. Sauf coup de théâtre, la future compacte boostée embarquera le bloc des dernières M3 et M4; un six cylindres en ligne bi-turbo de 3.0l de cylindrée. Ce dernier, sur les M3 et M4, développe entre 473 et 500 chevaux selon les versions.

Une autre rumeur évoque le fait que la BMW M2 pourrait être la première « M » a être équipée d’une motorisation 100% électrique. Un prototype basé sur la génération actuelle du modèle a déjà été repéré avec des badges de sécurité « High Voltage ». Le prototype en question ne possédait pas de sorties d’échappements.

Affaire à suivre !