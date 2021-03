Voici l’intérieur ultra connecté de la Mercedes EQS !

La prochaine Mercedes 100% électrique sera la EQS : un modèle reposant sur la plateforme de la dernière Classe S (lire notre essai). Outre sa motorisation 100% électrique qui sera dévoilée plus tard, cette EQS se distinguera principalement par son très haut niveau de technologie embarquée.

Comme le constructeur le présentait il y a quelques mois, la EQS recevra le tout dernier système MBUX HyperScreen, articulé autour d’une dalle OLED 56″, faisant office de planche de bord complète. Ainsi, l’objectif de Mercedes est de supprimer la quasi totalité des boutons et des menus du système traditionnel, afin de disposer toutes les fonctions sur un énorme écran tactile. Si la partie centrale profite d’un système MBUX tel qu’on le connait aujourd’hui, toute l’interface a été repensée pour simplifier l’utilisation des différentes fonctions, telles que la climatisation ou la gestion des paramètres de conduite.

De plus, le MBUX « HyperScreen » permet au passager avant de profiter d’un système dédié avec gestion du multimédia, du GPS et des options de confort (sièges massants, chauffage, …). Ce système permet en parallèle d’économiser de la place dans la console centrale, qui offre un plus grand espace de rangement.

Bien entendu, ce système sera proposé sous forme d’option. Dans sa dotation standard, l’EQS profitera du même système que la Classe S conventionnelle, installé dans un écran tactile de 32,5 centimètres.