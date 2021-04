Dähler s’occupe de la BMW M340i Touring en attendant la M3 Touring !

La gamme M Performance de BMW, avec les M135i, M340i et autres, a pour but de créer le pont entre les modèles grand public et les redoutables BMW M, faisant rarement dans le compromis. Toutefois, en attendant l’arrivée de la BMW M3 Touring, qui a été confirmée par le constructeur, Dähler, un préparateur, s’est attelé à rendre la M340i Touring plus « violente ».

Avec ses 374 chevaux et 500 Nm fournis par un six cylindres en ligne de 3.0l de cylindrée (B58), autant dire que les préparateurs disposent d’une marge incroyable pour optimiser son rendement. Pour satisfaire tout le monde, Dähler a proposé une préparation de niveau 1, permettant de passer à 442 chevaux et 630 Nm de couple. L’avantage de cette préparation est que, malgré l’installation d’une ligne d’échappement inox en option, elle conserve son homologation WLTP partout en Europe.

Pour le Stage 2, la puissance grimpe à 475 chevaux, avec un couple titanesque de 680 Nm. Ici, la ligne d’échappement inox est fournie de série, et inclut également la suppression du filtre à particules. De quoi permettre au moteur de délivrer plus de puissance et une sonorité plus sympathique.

En parallèle à ces améliorations, Dähler propose un kit carrosserie incluant des jantes forgées de 20 pouces, un système d’amortissement réglable en hauteur et en rigidité, ainsi qu’une lame avant et un nouveau diffuseur, permettant d’accueillir quatre sorties d’échappements.