Cette Porsche 911 GT3 RS (à vendre) totalise plus de 250.000$ d’options !

Avec un prix de base d’environ 200.000€, la Porsche 911 GT3 RS type 991 fait partie des meilleures sportives au monde. Il faut dire qu’avec son approche axée sur la piste et son somptueux six cylindres à plat atmosphérique délivrant 500 chevaux (520 pour la phase 2), le bolide de Stuttgart a absolument tout pour plaire.

Aux Etats-Unis, Jerry Seinfeld, une personnalité du grand écran, a mis en vente sa 911 GT3 RS, absolument unique au monde; Et pour cause, l’exemplaire en question embarque 250.000 dollars d’options, toutes équipées d’origine directement chez Porsche, via le département Porsche Exclusive. Dans cette somme, nous retrouvons une magnifique teinte bleue « Liquid Chrome » très chère, et issue du catalogue de la Porsche 918. Cette GT3 RS profite aussi du pack Sport Chrono, du lift, des freins carbone céramique et du grand réservoir de carburant (87 litres).

Mise en vente sur le site de Bonhams, nous pouvons également lire que le modèle a été initialement proposé sans aileron. Ce dernier est toutefois inclus dans le cadre de la vente, selon les désirs du futur acquéreur. Proposé dans un état show-room, le bolide ne totalise que 1582 miles au compteur, soit un peu plus de 2500 kilomètres. Son habitacle reçoit toute la finition en fibre de carbone, des sièges baquet en cuir, et le pack cuir étendu.

Sur base du bon de commande fourni par le premier propriétaire, cette magnifique pièce a été acquise en 2016 pour un prix de 449.890 dollars. Selon les estimations, elle devrait être adjugée entre 290 et 330.000 dollars US.