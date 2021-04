Cette BMW M5 E39 s’est vendue pour 200.000 dollars

Nos uniques bénéfices sont tirés de la publicité. A cet effet, nous apprécierions grandement que vous desactiviez votre bloqueur pour notre site. Les pubs affichées sont non intrusives.

A l’époque de sa sortie, la BMW M5 E39 marquait les esprits en s’octroyant le statut de BMW la plus puissante de l’histoire. En 1998, lors de la présentation de la troisième génération de la M5, elle s’affichait pour la première fois avec un V8 atmosphérique de 4,9l de cylindrée, développant 400 chevaux.

Il y a quelques jours, l’entreprise EAG, spécialisée dans la vente de BMW M, a réalisé une vente record. Une BMW M5 E39 de 2003, totalisant 5.080 kilomètres a été vendue pour la modique somme de 199.990 dollars. En plus d’être présentée dans un état show-room, cette M5 n’a connu qu’un seul propriétaire, visiblement très méticuleux. Dans le prix, l’entreprise mandatée pour la vente a réalisé une correction de la peinture, un conditionnement complet de l’intérieur et un gros check mécanique.

Mais que justifie un prix si élevé ? Probablement la rareté de l’ensemble : un unique propriétaire, un état show-room et un modèle sorti des usines dans les derniers mois de production du modèle. L’an dernier, un autre vendeur proposait à la vente une M5 E39 de 1999 avec 35.000 kilomètres au compteur. Cette dernière avait été vendue pour une somme plus abordable de 49.500 euros TTC.

Pour rappel, la génération suivante de la M5 a abandonné son V8 au profit d’un somptueux V10 atmosphérique. Plus récemment, en 2012, la cinquième génération du modèle est revenue au V8 mais avec deux turbos en assistance. Depuis 2017, la version actuelle de la M5 (F90) repose toujours sur un V8 bi-turbo de 4,4 litres de cylindrées. Selon les versions, il développe jusqu’à 625 chevaux et 750 Nm de couple. Ici, toute cette puissance est gérée par une transmission intégrale xDrive et la boîte automatique est fournie dans la dotation de série.