Porsche : La nouvelle 911 GT3 a réalisé 5000 km à 300 km/h sans arrêt

Il y a peu, Porsche a présenté sa toute nouvelle 911 GT3, plus radicale que jamais. Afin de tester la fiabilité de sa nouvelle création, Porsche a décidé de lui faire passer un ultime test, en plus des nombreux essais réalisés sur routes ouvertes et en laboratoire.

Le constructeur a chargé sa GT3 dans un camion et a pris la direction du circuit de Nardo. Il s’agit pour rappel d’un tracé italien de 23 kilomètres, qui a pour particularité d’être circulaire. Un endroit idéal pour atteindre des vitesses extrêmes durant de longs moments, sans avoir à prendre des risques sur les autoroutes allemandes.

En guise de test ultime, le constructeur a donc lancé sa GT3 à 300 km/h pendant… 5000 kilomètres. L’objectif était principalement de tester la fiabilité du moteur sur de longues périodes; la voiture ne s’étant arrêtée que pour refaire des pleins de carburant. Basé sur le six cylindres à plat de la 911 GT3 R Cup, le 4.0l atmosphérique développe une puissance de 510 chevaux, pour un couple de 410 Nm.

Bien entendu, le moteur a été éprouvé sur une plus longue durée sur l’ensemble du développement de la voiture. Au total, Porsche a réalisé pas moins de 22.000 heures de roulage avec ses prototypes avant de finaliser sa production.