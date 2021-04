Un préparateur pousse la BMW M2 Competition à 741 chevaux !

Nos uniques bénéfices sont tirés de la publicité. A cet effet, nous apprécierions grandement que vous desactiviez votre bloqueur pour notre site. Les pubs affichées sont non intrusives.

Lightweight Performance a dévoilé une édition hommage pour la BMW M2, qui prendra prochainement sa retraite, au profit d’une nouvelle génération.

Déjà à l’époque, le préparateur avait été reconnu pour avoir changé le moteur d’origine pour un bloc issu d’une M4 GTS. Sans aller dans cette extrême, BMW a par la suite dévoilé sa M2 Competition, animée par le moteur des M4 standard, avec une puissance de 410 chevaux.

Pour son modèle de démo, Lightweight Performance a réalisé une très grosse préparation, axée autour d’un renforcement du moteur et de la boîte de vitesses. Cette M2 a également reçu tout un tas de nouveaux composants performance, lui permettant d’atteindre une puissance dingue de 741 chevaux, pour un couple de 880 Nm, tout en respectant les normes TUV.

Pour la liaison au sol, la petite bombe repose sur des jantes forgées de 19 pouces. Côté amortissement, Lightweight a intégré un système Eibach permettant de régler facilement le rebond et les compressions, afin d’offrir un comportement « sur-mesure » au bolide. Visuellement, en dehors des jantes, le coupé demeure assez proche de l’original. Il reçoit néanmoins une lame avant et un diffuseur arrière en fibre de carbone.

A son bord, le levier de vitesses a été remplacé et l’autre gros changement concerne la suppression de la banquette arrière, au profit de l’installation de deux baquets indépendants. Un système d’acquisition de données est également intégré à la place de la ventilation centrale. Il permet en outre d’afficher des données en direct, telles que la température de moteur, boite, ou encore les performances d’accélération.

Pour rappel, la BMW Série 2 Coupé (F22) devrait prendre sa retraite cette année. Si la version Gran Coupé du modèle, déjà renouvelée, profite de l’architecture traction de la nouvelle Série 1, le modèle de la 2 Coupé aura toujours droit à la propulsion et à six cylindres pour les versions sportives. Le constructeur a d’ores et déjà confirmé l’utilisation de la plateforme des Série 3 et Série 4 pour sa future Série 2 Coupé.