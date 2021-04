Porsche doit rappeler certains 718 Cayman/Boxster à six cylindres

Nos uniques bénéfices sont tirés de la publicité. A cet effet, nous apprécierions grandement que vous desactiviez votre bloqueur pour notre site. Les pubs affichées sont non intrusives.

Suite à la détection d’un défaut au niveau du moteur des dernières Porsche 718 Cayman et Boxster équipées d’un six cylindres à plat, le constructeur va rappeler de nombreux exemplaires du modèle. Cela concerne toutes les motorisations équipées d’un six cylindres à plat atmosphérique de 4.0l, installé sur les 718 GTS 4.0, Cayman GT4 et 718 Spyder.

Aux Etats-Unis, d’après la NHTSA, 190 exemplaires sont concernés par ce problème, visiblement localisé au niveau des bielles, ne répondant pas aux spécifications du moteur. Ce potentiel défaut pourrait donc entrainer la formation de fissures lors d’efforts prolongés, causant inévitablement des dégâts pouvant aller de la perte de puissance jusqu’à un incendie. D’après le rapport, les premiers symptômes de ce problème sont des bruits au niveau du vilebrequin et l’apparition d’un témoin de pression d’huile dans le tableau de bord.

En principe, les modèles concernés ont été produits entre le 26 janvier 2021 et le 4 mars. Le rapport de l’agence américaine évoque 190 exemplaires potentiellement impactés mais la clientèle européenne est, à priori, également concernée. En attendant, Porsche a d’ores et déjà mis en pause la commercialisation des modèles, le temps de corriger le tir dans l’usine d’assemblage. Pour les modèles déjà mis en circulation, Porsche contactera les propriétaires afin d’effectuer le changement des bielles, voire du moteur complet.