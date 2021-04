Brabus s’occupe de la nouvelle Mercedes Classe S

Présente dans la gamme depuis quelques mois, la nouvelle Mercedes Classe S ne se contente plus (pour l’instant) que de motorisations articulées autour de six cylindres diesel et essence. Dans sa version la plus puissante, la S500 dispose donc de 435 chevaux et de 520 Nm de couple, lui permettant d’afficher des performances plutôt sympathiques.

Afin de relever un peu le niveau de dynamisme et l’exclusivité de la limousine, Brabus a présenté sa Brabus 500, reposant sur la Mercedes S 500 de dernière génération. Visuellement, le vaisseau amiral de la marque se distingue par l’installation de boucliers plus agressifs, de la suppression des détails chromés (poignées de portes, bas de caisse, …) au profit d’éléments noirs, ainsi que par l’arrivée d’un nouveau diffuseur intégrant quatre sorties d’échappement. En parallèle, le préparateur a rabaissé la suspension de 25mm et a installé de nouvelles jantes.

Sous le capot, le six cylindres en ligne de 3.0l a été gonflé à 493 chevaux, pour un couple de 590 Nm, disponible entre 1800 et 5800 tours/minute. Avec la transmission intégrale, cela lui permet désormais d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes, avec une vitesse de pointe dont la limite a été fixée à 250 km/h.

Comme à son habitude, Brabus ne s’est pas contenté de travailler que sur le moteur et l’extérieur. Tout l’habitacle reçoit une nouvelle sellerie entièrement faite à la main et recouvrant la quasi totalité du mobilier de cuir matelassé. Basée sur le châssis long, la partie arrière profite des mêmes améliorations, afin d’assurer des voyages avec le plus haut niveau de confort possible pour tous les occupants. Côté tarif, Brabus annonce d’ores et déjà un prix de 293.464,71€ pour acquérir un exemplaire identique à celui présenté sur les photos. Découvrez notre essai de la nouvelle Mercedes Classe S en cliquant ici.