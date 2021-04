BMW introduit ses M3 et M4 Competition xDrive

Afin d’attirer de nouveaux clients, BMW présente aujourd’hui ses nouvelles M3 et M4 Competition xDrive, qui, comme la version propulsion, sort 510 chevaux de son cylindres en ligne 3.0l bi-turbo. De cette manière, les deux sportives profitent d’une transmission intégrale intelligente, dotée d’un mode drift.

La puissance du six cylindres en ligne de /510 chevaux monté sur les nouveaux modèles est transmise par une boîte de vitesses M Steptronic à huit rapports. Le système de transmission intégrale spécifique aux modèles M répartit ensuite cette puissance entre les roues avant et arrière en fonction des besoins afin d’améliorer en permanence l’agilité, la stabilité directionnelle, la traction et la dynamique sur piste.. La BMW M3 Competition Berline et la BMW M4 Competition Coupé avec M xDrive n’ont besoin que de 3,5 secondes pour atteindre les 100 km/h à l’arrêt, soit 0,4 seconde de moins que leurs équivalents à propulsion.

La variante xDrive est complétée par un essieu avant à double articulation redessiné pour ces modèles et doté d’une géométrie d’essieu avant spécialement adaptée et d’un rapport de direction ajusté individuellement. Ces nouvelles BMW M3 et M4 Competition M xDrive seront lancées sur le marché pour le mois de juillet prochain.