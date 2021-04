Vidéo : Ecoutez les vocalises de la nouvelle Porsche 911 GT3

Il y a peu, Porsche dévoilait sa nouvelle 911 GT3, officiant actuellement comme la version la plus sportive du coupé, en attendant l’arrivée de la GT3 RS. Malgré l’étau se refermant de plus en plus sur les sportives, Porsche a pu une nouvelle fois nous faire rêver en installant (encore) un six cylindres à plat atmosphérique de 4.0l dans son coupé.

Même avec l’apparition du filtre à particules et de normes visant à réduire le « bruit » des voitures, Porsche a pu développer un échappement permettant malgré tout de profiter des vocalises si particulières de ce moteur, toujours en mesure d’aller titiller les 9000 tours/minute.

Le coupé sportif a profité de nombreuses évolutions avec le passage à la génération 992. Outre un design revu, la GT3 a été repensée pour offrir de meilleures prestations, en rappelant que selon Porsche, elle est déjà plus efficace qu’une GT3 RS 991.2. Grâce à l’utilisation massive de fibre de carbone et de PRFC, le constructeur a pu contenir le poids de son engin à 1435kg. Un gros travail a aussi été effectué au niveau du châssis et du profil aérodynamique.

Son flat-six 4.0l atmo, couplé de série à une boîte PDK, peut encore être commandé par une boîte mécanique, par l’intermédiaire d’une option gratuite. Dans les deux cas, il développe une puissance de 510 chevaux.

Profitez désormais de cette très belle vidéo sans fond musical, pour le plus grand plaisir de nos oreilles.