BMW Série 2 Coupé : Le six cylindres en ligne confirmé

BMW vient de confirmer l’entrée de la nouvelle Série 2 Coupé dans la phase finale de son développement, pour un début de production prévu pour le milieu de l’été. Le constructeur en profite d’ores et déjà pour confirmer sa plus grosse motorisation, qui viendra par la suite se placer sous la M2 dans la hiérarchie.

Pour notre plus grand bonheur, la future Série 2 Coupé profitera d’une version M240i, qui sera toutefois couplée de série à une transmission intégrale xDrive et à une boîte automatique à huit rapports. Le six cylindres en ligne de 3.0l de cylindrée développera ici une puissance de 374 chevaux. L’information a été confirmée par BMW dans un communiqué.

Actuellement en phase finale de son développement, la nouvelle Série 2 peaufine ses réglages châssis sur le Nürburgring. Pour l’instant, le constructeur allemand annonce un châssis plus rigide de 12% que celui de la version sortante. Cela promet donc une amélioration significative de ses performances avec des prises de roulis réduites et une meilleure tenue de route. Pour toutes les motorisations, BMW promet l’installation d’amortisseurs pilotés de série, mais une suspension M Adaptative sera proposée en parallèle pour les personnes à la recherche d’une voiture plus polyvalente.

La future BMW Série 2 devrait être présentée durant l’été, pour un lancement sur le marché à l’automne prochain.