BMW i4 : Toutes les infos dévoilées

A la mi-mars, BMW nous dévoilait sa i4. Aujourd’hui, le constructeur bavarois nous présente toutes ses informations techniques, quelques mois avant son lancement sur le marché. Basée sur la plateforme de la Série 4, cette i4 Gran Coupé est le premier modèle 100% électrique BMW à axer son approche autour de la conduite sportive/dynamique. Elle recevra également une version BMW M, qui marquera au passage le lancement de la transmission 100% électrique au sein de la division sportive du constructeur.

Ainsi, cette BMW i4 M50 dispose d’une puissance de 544 chevaux, fournie par deux moteurs, placés de part et d’autre du châssis. Son autonomie en cycle WLTP est de 510 kilomètres et son 0 à 100 km/h est réalisé en 3,9 secondes. Pour le grand public, les clients pourront opter pour une i4 eDrive40, qui dispose de 340 chevaux pour 430 Nm de couple, de quoi lui permettre d’expédier le 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. Ici, l’autonomie passe à 590 kilomètres, toujours selon le cycle WLTP.

Avec une telle autonomie annoncée, BMW se lance sur le marché avec de solides arguments, en rappelant que les Tesla Model 3 Standard Plus et Polestar 2 plafonnent respectivement à 448 et 540 kilomètres. Seule la Model 3 à grande autonomie fait mieux avec 613 kilomètres d’autonomie. La technologie BMW eDrive de cinquième génération comprend en outre une batterie haute tension dotée de la dernière technologie de cellules de batterie. La densité d’énergie gravimétrique de la batterie lithium-ion a encore été augmentée d’environ 20 pour cent par rapport à celle de la BMW i3 actuelle. La teneur en énergie brute de la batterie haute tension est de 83,9 kWh.

Pour la récupération d’énergie, cette i4 est dotée d’un système automatique qui va adapter le niveau de récupération selon des données GPS et provenant d’autres capteurs. Ainsi, à l’approche d’un carrefour ou d’un stop, la voiture va automatiquement exploiter le frein moteur pour recharger la batterie. Le conducteur peut également sélectionner trois modes de récupération (Elevé, moyen, faible) ou passer par le mode B, qui pousse le système à son maximum. Pour la i4 eDrive 40, la puissance maximale de récupération plafonne à 116 kW, contre 195 kW pour la variante M.

La recharge peut atteindre 200 kW; de quoi charger la voiture de 10 à 80% en 31 minutes. A titre d’exemple, l’autonomie peut grimper de 140 à 164 kilomètres en dix minutes de charge sur une borne haute tension. La voiture est naturellement livrée avec un câble 11 kW et un câble de recharge mode 3. L’application BMW Charging permet quant à elle de recharger son véhicule sur de nombreuses bornes publiques avec des tarifs annoncés comme avantageux.

Visuellement, la berline récupère les codes de la Série 4 classique, malgré l’apparition de quelques signes distinctifs, localisés au niveau des ailes et des boucliers. A son bord, la principale évolution concerne l’arrivée de la dernière génération du système BMW iDrive, caractérisé par une nouvelle interface plus puissante et connectée. Sur la version la plus haut de gamme, il est installé dans un écran incurvé de 12,3 pouces. Il intègre également une nouvelle application permettant de détecter le statut de certains feux de circulation.

En Belgique, la BMW i4 sera proposée à un tarif de base de 56.900 euros TTC pour le modèle eDrive40e. Pour la version M50, le ticket d’entrée est de 73.000 euros TTC.