La nouvelle Audi RS 3 s’affiche avec le reste de la gamme Audi Sport dans une photo de groupe

D’ici quelques semaines, Audi présentera la nouvelle génération de son RS 3, qui, pour notre plus grand bonheur, sera encore animée par un cinq cylindres en ligne, dont la puissance devrait tourner aux alentours des 400 chevaux. Comme pour la précédente version, les clients pourront opter pour le modèle Sportback ou pour la version berline.

Audi a profité de l’occasion pour réaliser une photo de famille avec l’ensemble de sa gamme S et RS, totalisant quinze modèles. Malgré un contexte compliqué en 2020 avec le COVID et la mise en place de normes plus strictes pour les véhicules jugés polluants, Audi Sport a réalisé 29.300 ventes de véhicules sportifs l’an dernier, soit une hausse de 16% en comparaison à 2019. Entre temps, le constructeur aux quatre anneaux a entamé la commercialisation de son premier modèle RS 100% électrique, qui n’est autre que l’e-tron GT.

Comme l’explique Audi dans son communiqué, l’e-tron GT RS sera épaulée par de nouveaux modèles très prochainement, étant donné que la marque prévoit d’électrifier 50% de sa gamme sportive pour 2024 et 80% de celle-ci d’ici 2026. Sans grande surprise, ce changement de direction est poussé par l’arrivée prochaine de la norme Euro 7, qui marquera la mort des moteurs thermiques non électrifiés.

Faut-il donc s’attendre à ce que la surprise réservée à la RS 3 soit en réalité une variante plug-in hybride du modèle ? Nous devrions être fixé à ce sujet dans le courant des prochaines semaines.