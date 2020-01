Porsche 718 Cayman GTS : Bientôt avec un flat-six 4.0l atmosphérique ?

Depuis près d’un an, des rumeurs plutôt fondées évoquent le retour du six cylindres sur certaines versions des 718 Cayman et Boxster. Si les deux modèles ont eu droit à leur version ultra-sportive, munie du même flat-six 4l atmosphérique que celui qui équipe la 911 GT3 991.2, un prototype de 718 Cayman GTS a récemment été aperçu, avec une sonorité très proche de ce moteur.

Ce prototype n’est autre que la version mise à jour du Cayman, qui devrait faire son apparition cette année. Le face-lift inclura également une légère refonte extérieure et quelques nouveautés technologiques.

En cas de confirmation de cette rumeur, il faudra cependant s’attendre à une diminution de puissance, marketing oblige. Rappelons que le 718 Cayman GT4 développe une puissance de 420 chevaux, pour un couple de 420 Nm. Il est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,4 secondes. L’actuel Cayman GTS, animé par un flat-four 2,5l, dispose pour sa part d’une cavalerie de 365 chevaux. Son essai est d’ailleurs disponible ici.