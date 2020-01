Manhart imagine sa propre MINI John Cooper Works GP

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Manhart a publié tout récemment sa propre interprétation visuelle de la nouvelle MINI John Cooper Works GP, s’annonçant comme le modèle le plus explosif de la gamme. Strictement limitée à 3000 exemplaires à l’international, cette Cooper GP a bénéficié d’une solide optimisation à l’usine, principalement en terme de look et d’optimisation de la masse. Si son moteur est récupéré de la dernière BMW M135i, un 2.0l quatre cylindres développant 306 chevaux et 450 Nm de couple, un kit carrosserie complet lui a été installé.

Le modèle présenté par MINI fait en effet la part-belle au PRFC (polymères renforcés avec de la fibre de carbone) et à une jolie peinture en gris satiné. Pour ce modèle imaginé par Manhart, le préparateur a décidé de remplacer la peinture par ce qui s’apparente à un covering texturé, agrémenté par des touches dorées, visibles dans les bas de caisse, les boucliers et le spoiler. Comme d’habitude, le préparateur n’a pas pu s’empêcher de lui chausser une paire de grosses jantes, d’un diamètre de 20 pouces.

Reste à voir si ce projet deviendra réalité.