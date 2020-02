BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

La nouvelle BMW Série 4 pointera prochainement le bout de son nez… Un internaute a pu photographier un exemplaire de pré-série du modèle, visiblement stationné dans la cale d’un bateau. Comme les rumeurs le confirment depuis de nombreux mois, le modèle de série sera bel et bien doté d’une calandre grand format.

L’exemplaire en question est doté d’un pack M, et de la motorisation la plus puissante, située juste avant la M4, qui arrivera plus tard. Il s’agit donc d’une Série 4 M40i, animée par un six cylindres en ligne, disposant d’une puissance de 340 chevaux. Le modèle sera couplé à une transmission intégrale xDrive.

En parallèle à cette version sportive, la palette de motorisations s’étendra toujours autour de blocs à quatre et six cylindres essence/diesel. Une version plug-in hybride sera très probablement présentée.

Il n’y a donc désormais plus le moindre doute à avoir concernant ce changement significatif en terme de design. Technologiquement parlant, cette nouvelle Série 4 se calquera sur la dernière Série 3, dont vous pouvez découvrir l’essai ici.