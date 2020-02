Ford finalise le développement de la Puma ST

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Ford a récemment réintroduit le nom Puma dans sa gamme, en dévoilant un nouveau crossover compact, se basant sur la plateforme de la dernière Fiesta.

Afin de lui conférer un caractère plus sportif, le constructeur dévoilera prochainement une variante badgée ST. Sans surprise, elle reprendra la même fiche technique que celle de la Fiesta ST. De ce fait, nous retrouverons sous son capot, un trois cylindres de 1,5l de cylindrée. Il disposera d’une puissance de 200 chevaux, et sera associé à une excellente boîte mécanique à six rapports. Le châssis recevra également quelques adaptations.

En parallèle à cela, la Puma ST s’équipera de boucliers plus agressifs, et d’un intérieur agrémenté de sièges baquet, fournis par Recaro.

D’après les premières rumeurs, la Puma ST sera dévoilée d’ici quelques mois. Nous ne nous attendons toutefois pas à une présentation à Genève, en mars prochain, étant donné que le constructeur a déjà confirmé son absence.