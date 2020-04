Vidéo : La Renault Megane RS Trophy-R part à l’assaut du Sachsenring

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Nos confrères d’AutoBild ont eu l’occasion de réaliser un chrono sur le Sachsenring, au volant de la redoutable Renault Megane RS Trophy-R. Le tracé allemand a ainsi été bouclé en 1:37.57.

A titre de comparaison et en se fiant aux tableaux disponibles sur la toile, ce temps au tour vient se placer juste devant les Cadillac CTS-V, BMW X3 M Competition et BMW M2. Un peu devant, et toujours dans la même seconde, nous retrouvons la Mercedes SL63 AMG, ou encore l’Audi TT RS de troisième génération.

Dans le tas des modèles cités ci-dessus, la Megane 4 RS est la seule à représenter les blocs à quatre cylindres et les deux roues motrices avant. Pour rappel, la sportive embarque en effet un quatre pattes de 1,8l de cylindrée, développant 300 chevaux et 400 Nm de couple.

En parallèle à cette puissance revue à la hausse, le modèle présenté dans la vidéo a reçu une réduction de poids et un affutage de son châssis. La Trophy R, avec ses jantes carbone, n’affiche en effet que 1306 kg sur la balance. Cela lui permet par exemple d’abattre un 0 à 100 km/h en 5,3 secondes, tout en bénéficiant d’un équilibre impressionnant.

Naturellement, cette version spéciale a un prix. En plus d’être limitée à 500 exemplaires, son ticket d’entrée débute à partir de 55.000€. Toutefois, le pack carbone, réservé à 30 exemplaires, peut lui faire atteindre plus de 80.000 €. Découvrez notre essai du modèle standard en cliquant ici.