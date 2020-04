Une Toyota Supra A90 de 1000 chevaux arrivera prochainement sur les tracés de drift !

BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

Fredric Aasbø devrait être le deuxième pilote de drift à exploiter la Toyota Supra A90 pour cette discipline. Seul un drifter a déjà utilisé le bolide, mais il a décidé de supprimer le moteur BMW, au profit d’un 2JZ préparé.

Dans ce cas-ci, Aasbø a confié une Supra à Stephan Papadakis, qui a eu pour mission de préparer le B58 BMW. Ce six cylindres en ligne, délivrant d’origine 340 chevaux, atteint la puissance folle de 1000 chevaux. Cette préparation s’articule autour d’une refonte du moteur. Il se dote entre autres d’un nouveau collecteur d’admission imprimé en 3D et d’un turbo plus performant. Lors d’une précédente vidéo, le préparateur nous montrait la puissance atteinte par son moteur repensé : 1033 chevaux et un couple de 1231 Nm.

En parallèle à la préparation moteur, cette Supra, totalement étudiée pour le drift, recevra un nouveau système de freinage et un amortissement revu en conséquence. En attendant la présentation du projet terminé, l’illustrateur Jon Sibal a modélisé la bête, recouverte de sa livrée finale.

Comme les images en attestent, le coupé profitera d’un kit carrosserie et de voies élargies. La déco mettra naturellement en avant une marque de boissons énergisante, figurant parmi les sponsors du pilote.