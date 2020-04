L’Audi A6 Avant s’offre un 2.0l TFSI e quattro de 367 chevaux !

Audi nous dévoile aujourd’hui la variante plug-in hybride de son A6 Avant, articulée autour d’un bloc 2.0l TFSI, assisté par un moteur électrique. Avec la transmission intégrale, le break dispose donc de 367 chevaux, pour 500 Nm de couple. L’Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro enregistre une autonomie électrique allant jusqu’à 51 kilomètres, d’après le cycle WLTP. L’A6 Avant PHEV passe de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. Son moteur électrique est quant à lui capable de déplacer le break jusqu’à 135 km/h.

Afin de répondre à toutes les utilisations, le système informatique propose trois modes de conduite distincts : le mode EV pour la conduite électrique pure, le mode Hybrid qui combine les deux types de motorisation et enfin, le mode Hold, qui conserve l’énergie électrique pour l’utiliser quand le conducteur le souhaite.

Dans le mode Hybrid, la stratégie d’exploitation prédictive garantit une efficacité maximale et privilégie dans le maximum du possible l’utilisation de l’énergie électrique. Elle commande la propulsion de manière à ce que le dernier tronçon du trajet avant d’arriver à destination puisse être parcouru en mode tout électrique et que la batterie soit chargée au préalable par le biais du moteur à combustion. Le predictive efficiency assist se charge de planifier avec précision une étape du trajet. Pour ce faire, il exploite une grande quantité de données, telles que les informations de navigation et de circulation en ligne ou le style de conduite, ainsi que les signaux des capteurs du véhicule, qu’il s’agisse de la caméra ou des radars. Il gère les moteurs et choisit quand recourir à la roue libre moteur coupé ou à la récupération en roue libre.

La batterie lithium-ion emmagasinant 14,1 kWh d’énergie est logée à l’arrière du véhicule et intégrée de telle sorte que le compartiment à bagages conserve un espace plat. La capacité du coffre s’élève à 405 litres, et le plancher de chargement est à niveau.

L’Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro arrivera sur nos routes dans le courant des prochains mois.