Skoda en dit plus au sujet du Enyaq iV, premier SUV 100% électrique de la marque

Dans le courant des prochains mois, Skoda dévoilera la version finale de son Enyaq iV. Premier modèle 100% électrique du fabriquant, il sera décliné en cinq versions, avec trois tailles de batteries différentes. Son autonomie pourra atteindre jusqu’à 500 kilomètres.

Le premier SUV électrique du constructeur tchèque mesure 4 648 mm de long, 1 877 mm de large et 1 618 mm de haut. Il présente un empattement de 2 765 mm et un coffre d’une capacité de 585 l.

Le Enyaq iV sera le premier véhicule du Groupe basé sur la plate-forme MEB à être fabriqué en dehors d’Allemagne. Il sera assemblé dans l’usine principale de Skoda à Mladá Boleslav, partageant une ligne avec des modèles basés sur la plate-forme MQB.

La première mondiale coïncidera également avec l’ouverture des préventes. La production de série du modèle débutera fin 2020 et le lancement commercial est prévu pour début 2021. Une « Founder Edition » dotée d’équipements spécifiques et au look distinct sera proposée en édition limitée à 1 895 exemplaires pour commémorer le 125e anniversaire de la naissance de la marque.

La version d’entrée de gamme disposera d’une architecture à roues motrices arrière. Les variantes haut de gamme opteront quant à elles pour une transmission intégrale. Dans sa variante la plus puissante, le SUV pourra tracter des charges allant jusqu’à 1 200 kg si nécessaire.

La version d’entrée de gamme, « 50 », disposera d’une batterie de 52 kWh et d’un moteur de 109 kW. Son autonomie, selon le cycle WLTP, sera de 340 km. La variante « 60 » évoluera pour sa part avec une batterie de 58 kWh avec 132 kW de puissance au niveau du moteur. Cela lui permettra d’atteindre une autonomie théorique de 360 kilomètres. Viendra ensuite l’Enyaq 80, toujours en propulsion, avec une autonomie de 500 kilomètres. Sa batterie profitera d’une capacité de 77 kWh et d’un moteur délivrant 150 kW.

Du côté de la transmission intégrale, nous retrouverons deux versions, exploitant la même batterie que la « 80 ». La première, « 80x », développera 195 kW. La version haut de gamme se dotera du blason vRS, avec une puissance de 225 kW. On imagine que cette version recevra également un kit carrosserie plus agressif, ainsi que quelques éléments spécifiques. L’autonomie de ces deux dernières versions sera de 460 kilomètres.