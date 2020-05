Insolite : Il se fait saisir sa Mercedes-AMG A45 une heure après l’avoir achetée

Probablement sous le choc de s’être offert l’ancienne version de la Mercedes-AMG A45, ce jeune conducteur n’a pas pu en profiter très longtemps, en raison d’une conduite trop agressive… mais pas que.

Comme le relate la police anglaise sur Twitter, le conducteur a été intercepté par une unité, en raison d’une conduite digne d’un « voleur ». « Le conducteur de cette Mercedes a été stoppé vendredi soir par une patrouille GMPSRTT suite à une conduite digne d’un voleur. »

Contrôlé dans le cadre de son interception, le conducteur ne possédait pas encore d’assurance valable pour son véhicule. Pas de chance pour lui, car en Angleterre, la police est en droit de saisir le véhicule sur le champs, afin de l’envoyer au broyeur ou éventuellement de le revendre. Avec un prix avoisinant les 25.000/30.000€ sur le marché de l’occasion, l’intéressé aurait probablement mieux fait de louer le bolide pour une heure…

Pour rappel, la précédente génération de la Mercedes-AMG A45 est animée par un quatre cylindres en ligne de 2l de cylindrée, développant 381 chevaux pour 475 Nm de couple. Le modèle a depuis été remplacé par une nouvelle génération, reprenant un tout nouveau bloc moteur du même type, délivrant jusqu’à 421 équidés.

Driver of this Mercedes was stopped on Friday evening by #GMPSRTT patrol after driving it like he stole it in @GMPHeywood

Driver had just purchased the car only an hour earlier but unfortunately though, he hadn't insured it yet 🤷‍♂️

Veh seized and driver reported.#S165 pic.twitter.com/Cq2QNEzrvr

— GMP Traffic (@gmptraffic) May 18, 2020