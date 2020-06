La BMW M5 CS devrait arriver cette année !

Afin d’offrir plus de dynamisme à la M5, BMW travaille actuellement sur sa variante CS, « Competition Sport ». A l’instar des M3 et M4 CS, la berline profitera de l’occasion pour gagner quelques chevaux et perdre du poids sur la balance.

Sans rentrer dans les extrêmes de la M4 CS, faisant abstraction des garnitures de portières et de nombreux autres éléments de confort, cette future M5 Competition Sport se montrera plus radicale, grâce à l’adoption de réglages châssis plus pointus. A son bord, certains éléments en cuir seront remplacés par un revêtement en Alcantara, afin d’affirmer son caractère sportif. Le look, pour sa part, s’agrémentera d’une couleur de calandre bronze, de teintes et de jantes spécifiques.

Mécaniquement parlant, son V8 4,4l bi-turbo devrait passer de 625 à 650 équidés, tout en gagnant sensiblement en couple. En parallèle, le modèle sera livré de série avec des freins carbone/céramique et un différentiel à glissement limité repensé.

Aucune information concernant la quantité produite n’a encore été annoncée. Toutefois, certaines rumeurs évoquent d’ores et déjà une majoration de prix d’environ 25.000€ par rapport à une M5 Competition.

Pour rappel, BMW a présenté il y a quelques jours le face-lift de mi-carrière de la M5. Celui-ci a permis à la berline sportive de s’équiper d’un nouveau bouclier avant, intégrant de nouvelles optiques. BMW lui a également ajouté un système multimédia revu et quelques autres améliorations technologiques.