Face-lift pour l’Audi Q5 !

Inaugurée en 2017, la seconde génération de l’Audi Q5 se dote aujourd’hui d’une mise à jour bien méritée, lui permettant de se remettre au goût du jour d’un point de vue visuel face aux nouveaux modèles de la marque.

Sans grande surprise, ce face-lift s’articule donc autour de l’installation d’un nouveau bouclier avant, agrémenté de feux OLED repensés. Le pack sport, optionnel profite d’un look encore plus agressif, avec, entre autres, l’apparition d’une calandre en nids d’abeilles. De plus, le fabricant propose une palette de douze coloris pour son SUV, incluant les nouveaux District Green et Ultra Blue.

A son bord, la mise à jour est moins perceptible. Encore articulé autour d’une ancienne plateforme, le SUV conserve son système multimédia « à l’ancienne », non intégré dans la planche de bord. Audi a cependant veillé à mettre à jour le virtual cockpit. La dernière mise à jour concerne le bouton poussoir du système multimédia, qui a été supprimé, au profit d’un espace de rangement supplémentaire. L’utilisation de ce dernier s’effectue donc désormais exclusivement avec l’écran tactile.

Audi profite de la mise à jour pour équiper son SUV phare de motorisations optimisées. L’hybridation légère est au coeur du face-lift, de manière à diminuer sensiblement les émissions polluantes des différentes motorisations.

Le Q5 est assemblé dans l’usine mexicaine de San José Chiapa et sera lancé sur les marchés internationaux à l’automne 2020. En Belgique, le prix de base du Q5 40 TDI S tronic quattro sera de 51 800 euros TVA comprise.