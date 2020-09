Audi peaufine son Q2 avec un premier face-lift

En 2016, Audi inaugurait son Q2; un SUV compact s’annonçant comme plus dynamique que son grand frère, le Q3. Aujourd’hui, le constructeur nous dévoile son face-lift de mi-carrière. Visuellement, le « petit » SUV évolue peu, face-lift oblige. Il se contente de boucliers revus et de quelques nouvelles options de personnalisation. Le Q2 remanié a été allongé de quelques millimètres et mesure désormais 4,21 m, tandis que sa largeur (1,79 m) et sa hauteur (1,54 m) sont restées inchangées.

La dotation de série évolue également ! Par exemple, les feux LED sont désormais proposés de série. Les amateurs pourront toutefois opter pour les feux LED Matrix. Sept LED individuelles disposées dans un module commun créent un feu de route à contrôle intelligent. Il illumine toujours la chaussée aussi intensément que possible, sans aveugler les autres usagers de la route. Dix diodes électroluminescentes installées derrière des composants optiques rhomboïdaux assurent l’éclairage de jour, tandis que sept autres LED génèrent en plus le clignotant dynamique. Les feux arrière peuvent quant à eux être choisis avec ou sans le clignotant dynamique.

La palette de couleurs du SUV compact contient cinq nouvelles teintes : Apple Green célèbre sa première apparition chez Audi, et Manhattan Grey, Navarra Blue, Arrow Grey et Turbo Blue sont des nouveautés du Q2.

A son bord, quelques changements sont à noter, notamment au niveau des ouïes d’aération et du pommeau de vitesse/sélecteur de la boîte S Tronic. Le matériau en microfibre Dinamica est inédit dans la gamme et remplacera l’Alcantara. L’équipement optionnel du Q2 comprend des sièges sport avec des joues latérales prononcées, un siège passager avant réglable en hauteur, la climatisation automatique à deux zones et le chauffage auxiliaire. Le compartiment à bagages du SUV compact conserve une capacité de 405 litres, étendue à 1 050 litres lorsque les dossiers des sièges arrière sont rabattus. Le hayon électrique et le dispositif d’attelage sont disponibles en option.

Pour son lancement, le Q2 mis à jour sera proposé avec un bloc 1,5l TFSI de 150 chevaux et 250 Nm de couple. Ce dernier est équipé d’une désactivation intelligente de cylindres et est en mesure de contenir les consommations entre 5,1 et 5,4l / 100 km. Audi confirme toutefois l’arrivée de nouveaux bloc essence et diesel d’ici la fin de cette année.

La commercialisation de l’Audi Q2 sur le marché belge débutera en septembre 2020. En Belgique, les prix commenceront à environ 26 100 euros.