Les photos des nouvelles BMW M3 et M4 publiées avant l’heure

Demain, les nouvelles BMW M3 et M4 seront présentées officiellement. En attendant, un blog voué à l’actualité du fabriquant a pu mettre la main sur quelques photos officielles des deux bolides.

Sans grande surprise, les deux modèles s’équipent de la nouvelle double calandre qui fait tant polémique. En dehors de ce détail, les deux modèles s’affichent avec de nouvelles teintes, bien plus osées que celles proposées sur la précédente génération du modèle.

Les deux bolides conservent naturellement leur agressivité faisant leur marque de fabrique, avec des boucliers ultra affutés, des rétroviseurs spécifiques et un imposant diffuseur arrière intégrant quatre sorties d’échappement.

A bord, les M3 et M4 récupèrent l’intérieur des modèles de série, en s’équipant d’éléments dédiés, tels que des nouveaux sièges baquet en fibre de carbone. BMW propose également quelques combinaisons de couleurs entièrement dédiées à ces nouveaux modèles M.

Pour rappel, les deux engins seront animés par le même bloc que celui qui équipe les derniers X3 et X4 M. Il s’agit d’un six cylindres en ligne 3.0l délivrant jusqu’à 510 chevaux sur la version Competition. A noter que BMW proposera toujours une boîte mécanique et qu’une version xDrive sera introduite.

Plus d’informations d’ici quelques heures avec la présentation officielle.