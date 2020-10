La Hyundai i20N débarque avec 204 chevaux sous le capot

Hyundai étoffe sa gamme N avec la i20, qui se décline aujourd’hui en une version sportive. A la différence de la redoutable i30 N, animée par un 2.0l de 275 chevaux, la i20 N s’équipe d’un quatre cylindres de 1,6l de cylindrée, délivrant 204 chevaux et 275 Nm. La puissance est transmise aux roues avant par une boîte mécanique à six rapports.

Inspirée de sa variante WRC, la i20 N reçoit un body kit impressionnant, articulé autour de boucliers plus agressifs, de détails rouges et de jantes spécifiques. Le look est agrémenté d’un spoiler noir brillant et de jantes de 18 pouces, spécifiques au modèle. Enfin, elle est 40mm plus large qu’une i20 classique.

En dehors de nombreuses améliorations au niveau de la conception du châssis, la petite sportive bénéficie d’une hauteur de caisse rabaissée de 10mm et d’un amortissement raffermi. Avec son poids de 1190 kg, elle est capable de filer jusqu’à 230 km/h, avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,7 secondes. La liaison au sol est assurée par des Pirelli P Zero 215/40.

La nouvelle Hyundai i20 N arrivera prochainement sur le marché avec six teintes carrosserie. A son bord, la citadine reçoit des sièges baquet, un volant doté de fonctions « sport », telles que le rev-matching, ou encore un accès rapide au mode de conduite N Performance.