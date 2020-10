Volkswagen Golf 8 : Le CNG est de retour !

La Volkswagen Golf 8 se dote aujourd’hui d’une version TGI, fonctionnant au gaz naturel. Elle repose autour d’une bloc à quatre cylindres de 1,5l de cylindrée, développant 130 chevaux. Le bloc est couplé à trois réservoirs de gaz naturel et à un réservoir d’essence de 9 litres, pour une autonomie (uniquement avec le CNG) d’environ 400 kilomètres. Le réservoir d’essence permet quant à lui de réaliser entre 100 et 150 kilomètres supplémentaires.

Le volume total du réservoir de GNC est actuellement de 115 litres, soit 17,3 kg, et permet une autonomie supérieure à 400 kilomètres selon la norme WLTP. En outre, la Golf TGI dispose d’un réservoir d’essence d’un volume utile de 9 litres. Il s’agit en fait d’un réservoir de réserve dans le cas où le gaz naturel est épuisé.

Avec une consommation de gaz d’environ 4,2 kg par 100 kilomètres, la Golf TGI annonce des émissions de CO2 contenues entre 111 et 117 grammes par kilomètre parcouru. Le nouveau moteur 1.5 TGI de la Golf fonctionne selon le principe innovant du cycle de Miller, un processus de combustion qui permet d’obtenir de faibles émissions de CO 2 grâce à son rendement élevé et à un taux de compression de 12,5:1. Dans le même temps, un turbocompresseur de gaz d’échappement à géométrie variable augmente la pression de suralimentation et envoie par conséquent plus d’air dans les cylindres.

Les prix seront annoncés très prochainement.