159.000 Tesla Model S et X risquent l’apparition de bugs suite à une usure de la mémoire flash NAND

En se fiant à un rapport de la NHTSA, l’agence de la sécurité routière aux Etats-Unis, 159.000 tesla Model S et X embarquent une mémoire flash défectueuse, qui pourrait causer, à terme, l’apparition de problèmes avec certains éléments informatiques des véhicules.

Tesla, qui ne nie pas la faute, indique que les problèmes les plus courants seront une perte de la caméra de recul, ou encore des commandes de climatisation inutilisables. Le rapport indique que les véhicules concernés sont des Tesla Model S et X produits entre 2012 et 2018, tous équipés d’un processeur Nvidia Tegra 3, dont la mémoire flash rencontrerait une usure prématurée. Toujours selon la NHTSA, près de 7800 demandes de réparation sous garantie ont déjà été introduites par les clients concernés.

Tesla, de son côté, confirme bien entendu que la réparation de la pièce sera opérée sur tous les véhicules équipés de ce module problématique. Ce rapport ne concerne que les véhicules circulant aux Etats-Unis. Reste à voir si le marché global est touché par le problème.