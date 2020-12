ABT fait passer la nouvelle Audi S3 à 370 chevaux !

Bien qu’étant équipée d’un tout nouveau bloc moteur, la dernière Audi S3 n’a pas gagné en puissance par rapport à sa précédente génération. Pour pallier à cela, ABT a décidé de gonfler son 2.0l TFSI, développant 310 chevaux d’origine.

Grâce à une cartographie moteur permettant de conserver la garantie constructeur, ABT propose effectivement de quoi rendre la compacte plus performante. Après préparation, le quatre cylindres affiche une puissance de 370 chevaux, pour un couple sympathique de 450 Nm. Une augmentation de 60 chevaux et de 50 Nm. De quoi permettre une sensible amélioration des performances, bien que les chiffres ne soient pas encore connus.

En parallèle à son module d’upgrade, ABT propose plusieurs améliorations visuelles et techniques. Les clients peuvent opter pour des jantes de 20 pouces noires, ainsi que pour un échappement ABT, laissant le moteur s’exprimer plus librement.

D’ici quelques mois, la future Audi RS 3 viendra remettre de l’ordre dans la hiérarchie. D’après les premières informations, son cinq cylindres en ligne pourrait atteindre une puissance de 450 chevaux, d’origine. Une version ABT encore plus épicée suivra par la suite.

Le kit d’amélioration pour la nouvelle Audi S3 pourra être commandé dès le mois de janvier prochain.