Dahler gonfle la BMW 745Le à plus de 500 chevaux !

Depuis l’arrivée du face-lift de mi-carrière de la Série 7, BMW a lancé sur son milieu et haut de gamme une motorisation 45e, disponible sur les Série 5, X5 et Série 7. Elle embarque le célèbre six en ligne 3.0l de la marque, que l’on retrouve notamment sous le capot des anciennes M140i et autres sportives.

Contrairement à ces dernières, les modèles 45e embarquent en parallèle une motorisation hybride, leur permettant de conserver une motorisation « haut de gamme » avec un score d’émissions de CO2 acceptable.

Quoiqu’il en soit, de nombreux préparateurs, connaissant le potentiel du six en ligne, ont décidé de le gonfler un petit peu sur la dernière Série 7, dans sa version 45Le. La limousine à empattement long passe ainsi d’une puissance totale de 402 chevaux à 514 équidés et 865 Nm de couple. Sans grande surprise, le moteur, logé dans la boite de vitesses, n’a pas été modifié par sécurité. Il développe donc toujours une puissance de 111 chevaux.

Bien entendu, Dahler ne s’est pas arrêté en si bon chemin en agrémentant sa préparation de quelques upgrades visuelles. La berline repose désormais sur des roues de 22 pouces et la suspension a été rabaissée de quelques centimètres, pour un rendu du plus bel effet. Enfin, malgré sa motorisation hybride, elle est équipée d’une nouvelle ligne d’échappement plus criarde. Pour rappel, la BMW 75e est dotée d’une nouvelle batterie de 12 kWh, lui permettant de réaliser jusqu’à 58 kilomètres selon les données WLTP.

