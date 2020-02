BLOQUEUR DE PUBLICITE Notre site tire ses uniques revenus de la publicité. En bloquant ces dernières, affichées pour ne pas gêner votre expérience, vous nous empêchez de développer notre entreprise. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir désactiver votre bloqueur pour notre site.

La nouvelle Porsche 911 GT2 RS est la Porsche 911 la plus aboutie de son époque. Taillée pour la piste, elle ne fait aucun compromis. Animée par un six cylindres à plat de 3,8l de cylindrée, elle dispose d’une puissance de 700 chevaux et d’un couple de 750 Nm, disponible dès 2500 tours/minute.

Malgré la totalité de la puissance envoyée aux roues arrière, la sportive peut s’adjuger un 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes, et enfiler les virages avec une aisance déconcertante. BBi Autosport a décidé de lui rajouter un peu de puissance, ainsi que d’augmenter sa vitesse maximale. Après avoir été équipée de nouveaux turbos, d’un nouveau système de refroidissement et d’un échappement complet, le coupé est désormais capable d’atteindre la vitesse folle de 365 km/h.

En parallèle, BBi Autosport propose une foule d’accessoires, tels que des jantes spécifiques, des baquets, ainsi qu’un kit d’allègement, s’articulant autour de la suppression de nombreux éléments superflus.