Salon de Genève : Hyundai tease sa nouvelle i30

Hyundai a choisi le Salon de Genève pour dévoiler le face-lift de mi-carrière de sa i30. Le constructeur a d’ailleurs dévoilé un premier teaser montrant la face avant de la compacte, en l’occurence équipée d’un pack « N Line ». Comme les images en attestent, la compacte disposera d’un look plus incisif, afin de renforcer son caractère sportif. Si aucune image n’a encore été dévoilée pour les autres variantes, elles devraient également se montrer plus dynamiques d’un point de vue esthétique.

Face-lift oblige, les feux LED bénéficieront d’une nouvelle signature lumineuse. Une nouvelle sélection de jantes, allant d’un diamètre de 16 à 18 pouces, fera également son apparition.

En parallèle, quelques améliorations seront à constater à son bord, notamment au niveau du système multimédia. Du côté des motorisations, il ne devrait pas y avoir de changements majeurs.