G-Power offre 510 chevaux à la BMW M340i xDrive

La future BMW M3 poursuit actuellement son développement. Si nous savons déjà qu’elle embarquera une transmission intégrale et une variante plus puissante du six en ligne 3.0l bi-turbo de la précédente génération, G-Power a décidé de prendre les devants, en mettant au point une lourde préparation pour la M340i xDrive.

Bien entendu, G-Power proposera ce kit de préparation sur les deux déclinaisons de la Série 3. A sa sortie, la Série 4 aura très probablement droit à une optimisation du même type.

Pour parvenir à atteindre cette puissance, G-Power a axé son travail sur une mise à jour logicielle et sur l’adaptation d’un nouveau turbo et d’une nouvelle ligne d’échappement, intégrant un catalyseur repensé. Le bloc passe donc de 374 équidés à 510 chevaux, avec un couple de 690 Nm. Cela permet à cette Série 3 d’abattre un 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes.

Pour les personnes plus raisonnables, G-Power propose une préparation logicielle, permettant d’obtenir tout de même 420, voire 470 chevaux, pou un montant contenu entre 1500 et 2000 €.