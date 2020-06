Voici la nouvelle BMW Série 4 Coupé

En dévoilant sa nouvelle Série 4, BMW a voulu la différencier de la Série 3, avec laquelle elle partage une nouvelle plateforme. Pour cela, BMW a décidé de revoir de fond en comble le design du coupé, en lui installant une nouvelle calandre, dotée d’une structure différente et d’un volume plus conséquent.

En parallèle à cette évolution majeure, la variante Coupé de cette nouvelle Série 4 vient globalement se rapprocher du style de la dernière Série 8, tout en conservant des mensurations plus compactes. Du côté des dimensions, la « 4 », en comparaison à la Série 3 berline, s’écrase de 57mm, tout en s’élargissant à l’arrière de 23mm. Dans le même temps, son centre de gravité diminue encore de 21mm. Pour conserver un niveau de confort semblable, BMW a mise au point un nouveau système d’amortissement, plus efficace.

Pour la première fois, BMW nous propose deux variantes de son Pack M. La version standard reçoit ainsi un kit carrosserie plus sportif, des sièges et jantes spécifiques, ainsi qu’un set-up châssis plus sportif. Vient ensuite le Pack M Pro, recevant en plus une boîte automatique à huit rapports et palettes au volant, ainsi qu’un système de sonorité artificielle pour l’habitacle. Bien entendu, le fabriquant proposera prochainement son catalogue M Performance, qui permettra d’affuter les performances et l’aspect sportif du modèle.

A bord de cette seconde génération du coupé, nous retrouvons un habitacle calqué sur celui des modèles les plus récents de la marque. Les compteurs analogiques laissent ici place à un cockpit virtuel, accompagné par un grand écran dirigé vers le conducteur. Ce dernier embarque naturellement toutes les dernières technologies du groupe BMW. A cet effet, la Série 4 s’équipe de nouvelles assistances d’aide à la conduite dans sa dotation de série, comme l’alerte de collision avant avec pression sur les freins et l’assistant de trajectoire avec retour dans la bande de circulation.

Sous son capot, le client a une nouvelle fois l’embarras du choix, avec pas moins de sept motorisations proposées dès son lancement. L’hybridation légère accompagne désormais les blocs à six cylindres en ligne essence et tous les moteurs diesel proposés. En essence, l’offre débute avec les 420 et 430i, animées par un quatre cylindres en ligne délivrant 184 et 258 chevaux. La version la plus affutée demeure la M440i, fournie de série avec une transmission intégrale. Le six en ligne 3.0l est ici poussé à 374 chevaux.

En diesel, nous retrouvons l’habituel quatre cylindres 2.0l, alimentant les 420d et 420d xDrive, avec une puissance de 190 chevaux. Le six en ligne diesel revient à la charge sur la 430d (286 chevaux) et la redoutable M440d, disposant de 340 équidés.

La nouvelle Série 4 débarquera sur nos routes dans le courant du mois d’octobre prochain.