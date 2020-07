Bugatti emmène la Chiron Pur Sport sur le Nürburgring (vidéo)

En parallèle à de nombreux essais menés sur route ouverte, la nouvelle Bugatti Chiron Pur Sport a eu droit à quelques sorties sur le Nürburgring, dans le but d’affuter ses réglages informatiques et mécaniques.

L’objectif de cet ultime essai, réalisé sur l’enfer vert, a eu pour but de confirmer l’efficacité de cette version radicale de la Chiron, dont la production débutera prochainement. Pour rappel, la Chiron Pur Sport a été conçue dans le but de proposer une version encore plus dynamique que les versions « standard » du modèle. Par conséquent, en plus de nombreuses évolutions aérodynamiques, le coupé dispose d’une boîte de vitesses dont l’étagement a été revu. Les rapports sont désormais plus proches les uns des autres, ce qui permet des échelonnements de vitesse plus ramassés, pour une amélioration de la performance. Simultanément, Bugatti augmente le régime maximal du moteur W16 de 200 tours, de sorte qu’il atteint désormais 6900 tours.

Le poids de la Chiron Pur Sport est diminué de 50 kg, et une aérodynamique sophistiquée – avec un aileron de 1,90 m – assure une meilleure déportance. De même, la suppression des composants hydrauliques permettant le déploiement automatique de l’aile réduit le poids de l’engin. Les nouveaux pneus haute performance Sport Cup 2 R de Michelin, de taille 285/30 R20 à l’avant et 355/25 R21 à l’arrière, dotés d’un nouveau mélange de matériaux, assurent une meilleure adhérence, même à vitesse élevée dans les virages.

Son W16 8l développe 1500 chevaux pour un couple titanesque de 1600 Nm.