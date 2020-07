Porsche gonfle la puissance de la GT2 RS avec des pistons imprimés en 3D

Send an email

L’impression 3D permet aujourd’hui à Porsche de fournir plus de puissance à sa GT2 RS. En effet, ce procédé permet de concevoir des pistons plus légers et mieux refroidis, grâce à un canal de refroidissement impossible à usiner avec les techniques traditionnelles.

Porsche explique en effet que l’impression 3D des pistons a permis d’économiser 10% de poids, tout en améliorant leur refroidissement, grâce à un canal spécifique. D’après eux, cette innovation permettrait à elle seule de gagner 30 chevaux sur le six cylindres à plat utilisé dans la sportive. Rappelons que le bloc développait déjà 700 chevaux d’origine.

Comme expliqué en début d’article, l’impression 3D permet à l’heure actuelle de produire une multitude de pièces, utiles à l’intérieur ou se la capot des voitures modernes. Chez Porsche, par exemple, l’impression 3D permet également de produire à nouveau certaines pièces de véhicules anciens.