Petite mise à jour pour le Toyota Land Cruiser !

Toyota vient d’offrir une mise à jour bien méritée à son franchisseur, le Land Cruiser. Il se dote effectivement d’un nouveau bloc de 2,8l à quatre cylindres, offrant une puissance de 204 chevaux, pour 500 Nm de couple. De quoi lui permettre de gagner 27 équidés par rapport à la précédente version. Equipé d’un start&stop et de nouvelles technologies en matière de dépollution, ce bloc permet au Land Cruiser d’annoncer une consommation de diesel de 7l/100 km et des émissions de CO2 descendues à 192 g/km.

Côté performances, ce nouveau bloc permet d’abattre un 0 à 100 km/h avec trois secondes de moins que la précédente mouture. Il demande donc 9,9 secondes pour réaliser l’exercice. La puissance est gérée de série par une boîte de vitesses automatique à six rapports.

La mise à jour permet également à Toyota de proposer un nouveau système multimédia, remis au goût du jour. Il embarque ainsi les surcouches Android Auto et Apple CarPlay. Le système est quant à lui livré avec une cartographie connectée et liée à Google Maps. Le franchisseur profite de l’occasion pour recevoir de nouvelles assistances de sécurité, telles qu’un système de pré-collision avec détection des piétons la nuit et des cyclistes le jour. Enfin, un régulateur de vitesse adaptatif complète les nouvelles assistances.