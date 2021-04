La future BMW Série 2 Coupé se promène avec un six cylindres sous le capot

Si l’entrée de gamme BMW doit dorénavant se contenter au mieux de quatre cylindres, le constructeur bavarois n’a pas encore décidé de sacrifier sa Série 2 Coupé pour les normes écologiques. Effectivement, si le modèle Gran Coupé est une traction n’étant capable de recevoir que des blocs à trois ou quatre cylindres, la Série 2 Coupé sera basée sur la même plateforme que les Série 3 et Série 4.

Grâce à cela, le « petit » coupé sera toujours en mesure de s’équiper de moteurs à six cylindres et de roues arrière motrices, sans xDrive. Si le modèle n’est pas encore prêt à être présenté, de nombreux essais sur route ont lieu actuellement. L’occasion pour les vidéastes de capturer quelques vidéos de l’engin. Dans cette vidéo, il s’agit vraisemblablement d’une M240i. Comme le son le permet de le deviner, le coupé sportif embarque toujours bien un six cylindres en ligne.

Du côté de la version haut de gamme « non M », la M240i devrait toujours être proposée avec un six cylindres twinscroll dont la puissance avoisinerait les 350 chevaux. Au vu du lancement des gammes 35i animées par des quatre cylindres, l’arrivée d’une M235i n’est également pas exclue, pour diversifier la gamme sportive du modèle. Bien entendu, les passionnés pourront aussi compter sur une M2, qui sera dévoilée bien plus tard.

Pour les versions grand public de la Série 2 Coupé, on retrouvera très certainement des quatre cylindres 2.0 litres récupérés sur la Série 3. Pour les petites motorisations, le constructeur fera probablement appel aux trois cylindres 1,5l essence que l’on retrouve à bord des 116i, 118i et autres. D’un point de vue visuel, la nouvelle Série 2 conservera une calandre « normale ». Son look devrait évoluer au niveau de la face avant avec de nouveaux feux mais l’esprit du modèle devrait rester plus ou moins semblable à celui de la génération actuelle.