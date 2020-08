La nouvelle BMW M4 prend la pause à côté de sa version GT3

Send an email

Follow on Twitter

Dans environ un mois, BMW dévoilera ses nouvelles M3 et M4. En attendant, le constructeur a réalisé quelques photos du coupé, aux côtés de sa variante GT3, qui évoluera dans de multiples championnats sur circuit. L’occasion pour nous de visualiser plus précisément sa plastique.

Sans surprise, la grosse nouveauté du modèle réside au niveau de sa face avant, accueillant une calandre proéminente. Comme les premières illustrations le montraient, nous avons affaire à un coupé fortement inspiré de la Série 8. Les lignes sont plus arrondies que sur la précédente version et les dimensions évoluent. Visible ici dans sa version Competition, elle s’équipe de jantes de 20 pouces, d’une calandre et de sorties d’échappements noires. Les rétroviseurs munis de « cornes » viennent finalement confirmer que nous avons affaire à un bolide de la division BMW M.

Sous son capot, la BMW M4 Competition reçoit un six cylindres en ligne 3.0l bi-turbo issu des derniers X3 et X4 M. Celui-ci est associé à une boîte automatique à huit rapports. Plus tard, le constructeur bavarois proposera une boîte mécanique, uniquement pour la version standard. Une transmission intégrale xDrive rejoindra également le catalogue.

A son bord, bien qu’il ne soit pas encore présenté, nous retrouverons une ambiance semblable à celle de la Série 4. Elle s’équipera toutefois de sièges offrant un meilleur maintien et d’une série de décorations spécifiques. Après la présentation de ces nouvelles M3 et M4, BMW terminera le développement de la première version Touring de la M3. Cette dernière a en effet été confirmée par le constructeur il y a quelques jours.

Rendez-vous le 23 septembre prochain pour la présentation !